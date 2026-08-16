WP: страны Персидского залива недовольны политикой США по отношению к Ирану Фото: REUTERS.

Страны Персидского залива все сильнее недовольны политикой США в отношении Ирана. Союзники Вашингтона сомневаются, что американская администрация способна добиться дипломатического завершения конфликта, пишет The Washington Post.

По данным издания, единую позицию по этому вопросу занимают Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн. Раздражение действиями Вашингтона достигло максимального уровня с начала военной операции против Ирана.

Некоторые государства региона уже обсуждают, насколько целесообразно и дальше размещать на своей территории крупные американские военные объекты. При этом страны Персидского залива по-прежнему сильно зависят от США в вопросах безопасности и поставок вооружений.

Дополнительным сигналом для Вашингтона WP называет соглашение о взаимной обороне, заключенное Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. Один из собеседников газеты считает, что таким образом государства региона пытаются расширить круг партнеров в сфере безопасности.

Накануне США пригрозили Ирану новым масштабным экономическим давлением. Министр финансов США Скотт Бессент допустил введение ограничений против судоходства исламской республики. Одновременно глава Центрального командования США Брэд Купер призвал возобновить совместные с Израилем удары по иранской энергетической инфраструктуре.