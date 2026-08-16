Алаудинов: из-за ударов ВС России миллиарды долларов Киева улетели в трубу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские удары по объектам на Украине привели к многомиллиардным потерям Киева. Такое мнение выразил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

По его словам, российские военные продолжат наносить удары по системе, которая обеспечивает возможности Украины вести боевые действия. Алаудинов отметил, что экономические последствия таких атак для Киева уже стали ощутимыми.

«Те потери, которые они несут в экономическом плане, очень ощутимы. Миллиарды долларов у них улетели в трубу из-за нашей работы, ударов, которые наращиваются ежедневно», — заявил Алаудинов.

Генерал-лейтенант добавил, что активность российских войск будет нарастать. По его оценке, на этом фоне реакция украинской стороны станет еще более резкой.

Немногим ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 8 по 14 августа российские войска нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Целями стали предприятия военной промышленности, логистические центры, военные аэродромы, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, удары пришлись по местам производства и хранения беспилотников и пунктам временной дислокации украинских формирований.