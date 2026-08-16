Президент Финляндии Александер Стубб. Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/www.imago-images.de/Global Look Press

Заявления президента Финляндии Александра Стубба о необходимости восстановления диалога с Россией не стоит воспринимать всерьез. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

На этой неделе Стубб в интервью детскому журналу Koululainen заявил о необходимости восстановления контактов с Москвой в ближайшие месяцы, отметив, что высоко ценит россиян, их культуру и историю.

Мема счел слова Стубба неискренними. Политик отметил, что смена риторики главы государства продиктована внутриполитическими причинами — растущим недовольством финнов сокращением социальных расходов и увеличением военного бюджета. По оценке политика, Стубб по-прежнему придерживается «ястребиного нрава». Он напомнил, как президент неоднократно заявлял, что желает поражения России.

Мема назвал слова о диалоге попыткой успокоить общество. По его мнению, если бы президент действительно хотел наладить отношения с Москвой, он бы выступал за выход Финляндии из НАТО.

В Москве неоднократно заявляли о готовности к диалогу с Западом при условии учета российских интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия открыта для переговоров, но любые контакты должны строиться на принципах взаимного уважения и равноправия.