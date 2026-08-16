Reuters: Истребитель НАТО сбил беспилотник над Румынией. Фото: Us Navy/U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В воскресенье истребитель НАТО сбил беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Румынии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Министерства обороны страны.

В ведомстве уточнили, что пилот испанского F-18, выполнявший миссию воздушного патрулирования НАТО в Румынии, уничтожил БПЛА, который незаконно пересек государственную границу. Отмечается, что это уже четвертый беспилотник, сбитый над территорией Румынии с начала года.

Предыдущий инцидент произошел в пятницу, 14 августа. Тогда Минобороны Румынии сообщало о крушении неопознанного БПЛА в лесу у деревни Лункавица, близ границы с Украиной. По данным ведомства, дрон упал в лесистой местности в пяти километрах от украинской границы. В результате падения беспилотника никто не пострадал.

Ранее румынский парламент принял закон о сбивании дронов, вторгающихся в воздушное пространство страны.