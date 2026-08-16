12 человек погибли в результате аварии с польским автобусом в Венгрии

Автобус съехал с дороги в кювет и перевернулся Фото: REUTERS.

В Венгрии 12 человек погибли в результате аварии с польским пассажирским автобусом. Еще как минимум десять получили тяжелые травмы. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

ДТП произошло ночью на автомагистрали M3 на востоке Венгрии. Автобус съехал с дороги в кювет и перевернулся. На борту находились 57 пассажиров и два водителя.

«12 человек погибли и по меньшей мере 10 получили тяжелые увечья, когда польский автобус ночью съехал в кювет на автомагистрали M3», — сообщил Мадьяр.

На месте работают спасательные службы. Движение на участке трассы ограничили, для подъема 24-тонного автобуса задействовали краны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне туристический автобус попал в смертельное ДТП во Вьетнаме. Он столкнулся с грузовиком, остановившимся на аварийной полосе. В результате погибла 38-летняя россиянка, еще один гражданин РФ был госпитализирован. По предварительным данным полиции, водитель автобуса мог заснуть за рулем.