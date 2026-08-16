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НовостиПолитика16 августа 2026 9:11

В РФ назвали условие, при котором западный бизнес может вернуться

Кобяков: иностранный бизнес может вернуться при прагматичном партнерстве
Людмила МИТРОХИНА
Советник президента Антон Кобяков

Советник президента Антон Кобяков

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Западные компании смогут вернуться на российский рынок только при прагматичном партнерстве и передаче современных технологий. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

«Ни одна страна не хочет по своей воле строить автаркию. Конкуренция нужна. Это делает и страну, и наши компании только сильнее», — таким образом в РФ озвучили условия, при котором западные компании могут снова вернуться на российский рынок. Также советник президента подчеркнул, что России нужны лучшие управленческие практики и технологии.

Кобяков считает, что возвращение западного бизнеса в Россию должно быть основано на взаимовыгодном сотрудничестве и трансфере технологий, сообщает Кобяков в интервью ТАСС. Россия приглашает иностранных специалистов для развития сложной переработки и совместной работы в науке на равных.

Ранее KP.RU сообщил, что много представителей западного бизнеса хотят сотрудничать с Россией. Об этом не раз говорил президент РФ Владимир Путин. Он же называл условия, при котором они могут вернуться на российский рынок.