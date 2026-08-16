ВС России освободили Кудиевку в Харьковской области и Першомарьевку в ДНР Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Кудиевка в Харьковской области и Першомарьевку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило 16 августа Министерство обороны РФ.

Подразделения «Южной» группировки освободили Першомарьевку. По данным оборонного ведомства, взятие населенного пункта укрепляет позиции ВС РФ на подступах к крупнейшей агломерации Донбасса.

Бойцы группировки «Север» освободили Кудиевку. Контроль над этим населенным пунктом расширяет зону безопасности у российских границ и создает условия для дальнейшего продвижения к Казачьей Лопани.

Днем ранее, 15 августа, под полный контроль российских сил также перешло село Рыбальское в Запорожской области. В Минобороны РФ отметили, что в результате слаженных действий военнослужащим удалось вытеснить противника из населенного пункта и расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля.