Что дало ВС России освобождение Рыбальского в Запорожье Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Освобождение населенного пункта Рыбальское в Запорожской области позволило российским военным расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» после установления контроля над Рыбальским смогли продолжить продвижение на этом участке.

Рыбальское перешло под контроль российских войск в субботу, 15 августа. В Минобороны сообщили, что населенный пункт освободили в результате решительных действий подразделений группировки «Восток». В тот же период российские войска продолжили продвижение и на других направлениях.

Несколькими днями ранее бойцы «Востока» освободили Новое Поле в Запорожской области. После этого российские подразделения получили возможность расширить зону контроля севернее Коммунаровки. В Минобороны отмечали, что это создало условия для дальнейшего продвижения на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Кроме того, российские штурмовики продолжили зачистку освобожденного Нового Поля. Военные обнаружили оборудованную ВСУ сеть подземных ходов и укрытий. Опасные участки бойцы уничтожали подрывами, поскольку часть лазов могла быть заминирована.