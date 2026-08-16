Минобороны: ВС РФ за сутки сбили 9 ракет "Фламинго" и 1478 дронов ВСУ Фото: ТАСС/ Александр Река

Российские войска за сутки уничтожили 1478 вражеских беспилотников над разными регионами России. Об этом рассказали в военном ведомстве во время ежедневного брифинга.

Кроме того, были уничтожены девять ракет «Фламинго», которые киевский режим запустил в направлении российских регионов.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, девять крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 1478 БПЛА», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Ранее KP.RU сообщил, что в ночь на 16 августа Московская область подверглась массированной атаке врага. Вооруженные силы России сбили больше 600 вражеских беспилотников. Враг пытался нанести удар по гражданской инфраструктуре региона.