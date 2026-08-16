В Финляндии предложили рабочий вариант восстановления диалога с Россией Фото: REUTERS.

Финляндия должна выйти из НАТО для восстановления диалога с Россией. Об этом заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«Чтобы восстановить диалог с Россией, Финляндия должна выйти из НАТО. По моему мнению, границы будут оставаться закрытыми и никакого возвращения к нормальной жизни не будет, если Финляндия не вернется к политике нейтралитета», — таким образом Мема озвучил рабочий вариант восстановления диалога между Москвой и Хельсинки.

Политик заявил, что расширение военного присутствия НАТО в Финляндии увеличивает напряженность между странами. Также финский парламентарий напомнил мировую историю и подчеркнул, что НАТО вряд ли может считаться оборонительным альянсом.

Ранее KP.RU рассказал, какими могут быть в будущем отношения России и Финляндии. Например, историк Ирина Новикова считает, что напряженность между странами когда-нибудь может сойти на нет.