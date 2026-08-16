Что делать, если пришел перевод от незнакомца: схема действий

МВД рекомендовало не переписываться с незнакомцами при получении перевода денег Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Получив денежный перевод от незнакомца, не стоит вступать с отправителем в переписку и тем более возвращать средства самостоятельно. Об этом предупредили в пресс-службе МВД России, пишет РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что мошенники могут использовать такую схему для вовлечения граждан в вывод похищенных денег. Правоохранители подчеркнули, что нельзя переводить деньги по реквизитам, которые продиктовал незнакомец, а также переходить по ссылкам от посторонних и вводить личные данные и данные банковской карты на сторонних сайтах.

В МВД рекомендовали при получении перевода от незнакомца сразу обратиться в банк, сообщив сумму, дату, данные отправителя и последние цифры карты. Банк свяжется с банком отправителя и инициирует возврат. Также необходимо заблокировать контакт незнакомца, сохранить переписку с ним и с банком.

Ранее в МВД России сообщали, что мошенники активно используют различные способы для хищения средств у граждан. В частности, дистанционные аферисты начали применять вредоносное ПО, замаскированное под VPN-приложения.