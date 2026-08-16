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НовостиОбщество16 августа 2026 4:03

Мошенники используют VPN для контроля над смартфонами россиян: в МВД раскрыли схему обмана

МВД: Мошенники через поддельный VPN могут получать контроль над смартфонами
Анна ПЕТРОВА
МВД: Мошенники через поддельный VPN могут получать контроль над смартфонами

МВД: Мошенники через поддельный VPN могут получать контроль над смартфонами

Фото: REUTERS.

Дистанционные мошенники начали применять программу, замаскированную под VPN. Она нацелена на хищения средств с банковских счетов россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства внутренних дел РФ.

Так, аферисты распространяют файлы под видом VPN-приложений: после установки такого ПО они получают полный доступ к смартфону жертвы, что позволяет им проникнуть в банковский клиент и украсть деньги.

В МВД в связи с распространением вредоносного программного обеспечения призвали россиян не скачивать на устройства приложения из сомнительных источников.

Ранее ведомство перечислило основные методы воздействия аферистов на жертву обмана.

По данным KP.RU, злоумышленники также стали размещать в соцсетях рекламу с якобы компенсацией за технические сбои у мобильных операторов и в банковских приложениях.