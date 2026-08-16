«Россия ответит»: в Швеции испугались последствий захвата российских кораблей Фото: REUTERS.

Россия ответит на пиратские действия Швеции против своих торговых судов. Об этом заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.

В Швеции всполошились из-за слов президента России Владимира Путина о том, что Москва будет готова к зеркальному ответу. Берн подчеркнул, что РФ «не примет захват» своих кораблей. Эксперт отметил, что Швеция не сможет действовать безнаказанно, и Берн подчеркнул, что Москва ответит.

«Россия не примет захват их кораблей. Хочу сказать, что мы не сможем делать это безнаказанно. Это лишь вопрос времени, когда Россия ответит», — резюмировал аналитик в разговоре с журналистами.

Напомним, Путин заявил, что захват российских судов Западом является пиратством и разбоем, и Россия ответит зеркально. При этом страна будет самостоятельно выбирать цели для ответного удара.