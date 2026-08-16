ТАСС: Ночная атака БПЛА на РФ стала самой массированной с начала года Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Ночная атака беспилотников стала самой массированной с начала года. Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 822 украинских дрона над регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны РФ.

Беспилотники сбивали над 17 российскими регионами. Предыдущая массированная атака была зафиксирована в ночь на 15 августа — тогда ПВО сбили 598 дронов. До этого рекордным считался налет 26 июня с 660 перехваченными БПЛА.

Утром 16 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил также об одной из самых массированных атак беспилотников на регион за последнее время. В течение ночи силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили 187 БПЛА в Домодедове, Подольске, Ступине, Одинцове, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске.

В результате атак в Подмосковье погиб 83-летний мужчина. Три человека получили ранения. Также были повреждены жилые дома, склады, объекты инфраструктуры и церковная школа.