Минтранс: Сирия стала 37-й страной с прямыми рейсами из России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Syrian Air возобновила рейсы между Дамаском и Москвой, сделав Сирию 37-й страной с прямыми перелетами из России. Об этом говорится в сообщении от Минтранса.

«Сирийская авиакомпания Syrian Air совершила первый рейс из Дамаска в Москву. Первый за полтора года борт из Сирии прибыл в Шереметьево», — говорится в сообщении от ведомства.

Полеты на Airbus A320 будут еженедельно по воскресеньям. До этого Росавиация выдала разрешение Syrian Air на выполнение регулярных рейсов между Москвой и Дамаском.

Ранее KP.RU сообщил, что все больше стран рассматривают возможность начала прямого авиасообщения с Россией. Так, например, Индонезия хочет запустить несколько рейсов в Москву без пересадок. Они могут увеличить турпоток.