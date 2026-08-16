В Кривом Роге металлургический комбинат частично приостановил работу Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" — ключевой для украинского ВПК. После ночной атаки российских войск он частично приостановил свою работу. Об этом говорится в сообщении от компании в официальном Telegram-канале.

«Повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства и частично остановлены производственные процессы завода. Соответствующие специалисты оценивают объем нанесенного ущерба, а также возможности и сроки восстановления», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Утром Минобороны РФ сообщило, что ВС России поразили цеха металлургического комбината в Кривом Роге Днепропетровской области, производящие стальной прокат для вооружения и военной техники. Напомним, российские военные наносят удар только по военным целям Украины. Россия не бьет по гражданским целям на Украине, об этом подчеркнули в Минобороны РФ.