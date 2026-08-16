«Страна»: Украина за ночь не сбила ни одной баллистической ракеты. Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны Украины минувшей ночью не перехватили ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на данные воздушных сил ВСУ.

В публикации, размещенной в Telegram-канале, отмечается, что основной удар пришелся на Киевскую, Полтавскую и Днепропетровскую области.

Это уже не первый случай, когда украинской ПВО не удается противостоять высокоточным средствам поражения. В ночь на 5 августа силы ПВО Украины также не смогли сбить ни одну из 28 выпущенных российскими военными ракет.

Ранее Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что Украине для прохождения зимнего периода необходимо получить от США 5% американских запасов ракет для систем Patriot. По его словам, сейчас в распоряжении Киева находится лишь 1% от этого объема.