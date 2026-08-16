Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 51 человека. Фото: Belish / Shutterstock / Fotodom

Число погибших при мощном землетрясении в Индонезии достигло 51 человека. Еще более 100 жителей получили травмы, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

После удара стихии свои дома пришлось покинуть примерно пяти тысячам человек. Землетрясение разрушило свыше 900 зданий, еще около 450 строений получили повреждения.

«Мы ликвидировали завалы после схода большей части оползней и открыли дороги, которые вели к оказавшимся изолированными деревням, но проблемы со связью и отключения электричества мешают поисковым работам», — рассказал представитель спасательной службы Фатхур Рахман.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 15 августа в провинции Восточная Нуса-Тенгара. На острове Флорес повреждены жилые дома, школы, медицинские, религиозные и государственные учреждения. После толчков жителям побережья рекомендовали отойти как минимум на два километра от берега из-за угрозы цунами. Посольство России выразило соболезнования близким погибших.

Тем временем российский сейсмолог Алексей Любушин допустил, что сильное землетрясение в Индонезии способно повлиять на сейсмическую активность в других регионах планеты. По его словам, подземные процессы в разных частях Земли могут быть взаимосвязаны. Среди российских территорий, где возможны подобные толчки, специалист назвал Дальний Восток, Алтай и район Байкала.