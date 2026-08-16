Евростат: поставки рыбы из РФ в Европу выросли в 1,7 раза за месяц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Поставки рыбы из России в Евросоюз выросли в 1,7 раза в июне, достигнув 74,9 миллиона евро. Это рекордный показатель с ноября 2024 года, согласно данным Евростата. Об этом пишет РИА Новости.

Поставки в годовом выражении выросли на 22%. Ведущие покупатели в ЕС: Германия (42,3 млн евро), Франция (14,4 млн), Нидерланды (8,4 млн), Польша (4,4 млн) и Дания (2,6 млн). Отмечается, что страны ЕС чаще всего покупают именно филе минтая и трески. Россия делает поставки сырья в замороженном виде. Также в первом полугодии европейский импорт снизился на 8%, достигнув 352,2 миллиона евро.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году Россия входила в пятерку стран по добыче рыбы. К концу 2026 года будет сформирован новый рейтинг. Но уже понятно, что РФ точно не просядет в вопросе добычи рыбы, страна может только улучшить свое положение в рейтинге.