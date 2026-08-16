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НовостиПроисшествия16 августа 2026 11:12

Драка из-за порции еды на свадьбе стоила россиянке 36 тысяч рублей

Житель Белгородской области отсудил компенсацию за избиение на свадьбе
Мария СПИРИДОНОВА
Житель Белгородской области отсудил компенсацию за избиение на свадьбе

Житель Белгородской области отсудил компенсацию за избиение на свадьбе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Белгородской области отсудил компенсацию у девушки, которая набросилась на него с кулаками во время свадебного торжества. Инцидент, как пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела, произошел в 2025 году на одной из баз отдыха региона.

Причиной конфликта стал дележ праздничного угощения: нетрезвая гостья не поделила с мужчиной порцию еды, из-за чего ударила его кулаком в лицо и схватила за руки. В результате пострадавший заработал синяк и ссадины. На обидчицу составили протокол и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Вину она признала.

Впоследствии мужчина подал иск о компенсации морального вреда. Суд взыскал с россиянки 7 тысяч рублей компенсации, 10 тысяч расходов на представителя и 14 тысяч судебных издержек.

Ранее в соседка жестоко избила школьниц плоскогубцами за то, что девочки случайно уронили еду на ее подоконник. За расследование этого дела взялся глава СК России Александр Бастрыкин.