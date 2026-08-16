Драка из-за порции еды на свадьбе стоила россиянке 36 тысяч рублей

Житель Белгородской области отсудил компенсацию за избиение на свадьбе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Белгородской области отсудил компенсацию у девушки, которая набросилась на него с кулаками во время свадебного торжества. Инцидент, как пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела, произошел в 2025 году на одной из баз отдыха региона.

Причиной конфликта стал дележ праздничного угощения: нетрезвая гостья не поделила с мужчиной порцию еды, из-за чего ударила его кулаком в лицо и схватила за руки. В результате пострадавший заработал синяк и ссадины. На обидчицу составили протокол и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Вину она признала.

Впоследствии мужчина подал иск о компенсации морального вреда. Суд взыскал с россиянки 7 тысяч рублей компенсации, 10 тысяч расходов на представителя и 14 тысяч судебных издержек.

Ранее в соседка жестоко избила школьниц плоскогубцами за то, что девочки случайно уронили еду на ее подоконник. За расследование этого дела взялся глава СК России Александр Бастрыкин.