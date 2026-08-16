В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной в воскресенье воздушной тревоги. Об этом утром 16 августа сообщил украинский телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги в столице был объявлен в 02:46 мск. Ранее взрывы также раздавались в Днепропетровске, Кривом Роге и Кременчуге.

Украинское издание «Страна» также сообщало, что силы противовоздушной обороны Украины минувшей ночью не перехватили ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты.

В Минобороны России сообщают, что удары по объектам военной инфраструктуры Украины, логистическим маршрутам поставок иностранного оружия, складам боеприпасов и местам дислокации украинских формирований наносятся в ответ на террористические атаки украинской армии на российские гражданские объекты. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз подчеркивала, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ.