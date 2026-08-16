Обломки БПЛА упали возле жилого дома в Дзержинске, есть повреждения Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дзержинске Нижегородской области обломки беспилотника упали возле жилого дома. Из-за инцидента было повреждено остекление нескольких жилых домов. Также из-за падения обломков повреждены автомобили. Люди не пострадали. Об этом сообщил мэр города Михаил Клинцевич в своём Telegram-канале.

«К счастью, пострадавших нет. Ситуацию держу на личном контроле», — написал мэр в своем блоге.

Дрон упал ночью в воскресенье рядом с улицей Черняховского. На место немедленно прибыли экстренные службы. Мэр попросил горожан не публиковать фото и видео с места происшествия, чтобы не помогать противнику атаковать гражданские объекты.

Ранее KP.RU сообщил, что российские силы ПВО всего за последние сутки уничтожили более 1400 вражеских беспилотников. Киевский режим пытался атаковать гражданскую инфраструктуру в разных регионах РФ. Причем практически половина воздушных целей направлялась на московский регион.