Посол Нечаев надеется, что Русский дом в Берлине не станут закрывать Фото: REUTERS.

Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что Русский дом в Берлине не будет закрыт. Об этом дипломат заявил в комментарии «Вестям».

По словам Нечаева, он не ожидает, что ситуация дойдет до такой меры. При этом в случае закрытия учреждения Москва может ответить зеркально и прекратить работу Института Гете в российской столице.

«Я думаю, что до таких крайностей дело не дойдет», — сказал посол.

Русский дом работает в Берлине с 1984 года и занимается развитием культурных, научных и образовательных связей России и Германии. В последние годы отдельные немецкие политики неоднократно требовали закрыть учреждение на фоне ухудшения отношений между Москвой и Берлином.

На этой неделе немецкая партия BSW объявила о намерении провести акцию в защиту Русского дома в Берлине. Ранее политическая сила также запустила петицию против закрытия культурного центра, которую подписали более четырех тысяч человек. Представители BSW выступают за сохранение площадки для диалога и культурного обмена между Россией и Германией.