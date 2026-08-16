Россияне пожаловались, что их iPhone превращаются в «кирпичи»: что случилось Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Россияне массово жалуются на проблемы с iPhone после обновления до iOS 26.6. Пользователи техники утверждают, что смартфоны превращаются в «кирпичи». Об этом говорится в сообщении от Telegram-канала SHOT.

После установки обновления смартфон становится нерабочим. Устройство перестает реагировать на код-пароль и включается только после сброса до заводских настроек, что приводит к потере всех данных и медиа.

Причем многие пользователи не смогли остановить обновление. Их iPhone сам обновился до новой версии ночью, а утром они не смогли воспользоваться смартфоном. В сервисных центрах разводят руками, техника превращается в «кирпич», если не скинуть настройки до заводских. Россиянам рекомендуют отключить автоматическое обновление, чтобы не оказаться в непростой ситуации.

Ранее KP.RU сообщил, что россияне стали прохладнее относиться к iPhone. Многие отказываются от этого вида техники из-за блокировок и невозможности нормально пользоваться российскими приложениями.