«Роскосмос» показал полное затмение Солнца с орбиты Земли Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На опубликованной записи можно увидеть, как тень Луны движется по поверхности планеты. Затмение 12 августа продолжалось более четырех часов — с 18:34 до 22:58 мск.

Максимальная фаза наступила в 20:46 мск и продолжалась 2 минуты 18 секунд. Лучше всего полное затмение было заметно в районе Исландии.

«Роскосмос» показал полное затмение Солнца с орбиты Земли. Фото: Telegram-канал Роскосмоса.

Само затмение 12 августа стало одним из главных астрономических событий 2026 года. Ширина полосы лунной тени на поверхности Земли достигала 294 километров. Полную фазу могли наблюдать жители ряда районов Исландии, Гренландии, Испании и других территорий, а в России явление было видно частично.

Кроме того, август оказался самым насыщенным астрономическими событиями месяцем 2026 года. Помимо солнечного затмения, россияне могли наблюдать пик метеорного потока Персеиды и сразу несколько планет на утреннем небе. На 28 августа также приходится частное лунное затмение.