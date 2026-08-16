Женщина погибла при атаке ВСУ в Курской области Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области украинский дрон атаковал автомобиль, убив пассажирку и ранив водителя. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере Telegram.

В селе Будки Глушковского района беспилотник атаковал машину. Женщина внутри погибла, водитель, 74-летний мужчина, получил акубаротравму и ссадины, резюмировал чиновник в своем обращении. Он подчеркнул, что укронацисты продолжают терроризировать регион, чтобы посеять панику среди мирных жителей, но им это не удастся.

Ранее KP.RU сообщил, что атака киевского режима на российские регионы в ночь на 16 августа стала самой массированной за последний год. Отмечается, что враг направил на объекты в РФ более 1470 дронов. Причем Киев преимущественно бьет именно по гражданской инфраструктуре.