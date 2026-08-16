Кобяков: европейский бизнес контактирует с РФ вопреки позиции политических элит Фото: Shutterstock.

Европейские компании продолжают взаимодействовать с Россией вопреки позиции политических элит своих стран. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков в интервью ТАСС.

По его словам, контакты с российской стороной поддерживают предприниматели практически из всех государств Европы. В числе таких стран Кобяков назвал Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Грецию, Великобританию, Швейцарию и Испанию.

«Практически бизнесмены из всех стран Европы продолжают (контактировать – прим.ред.). Да, они и не скрывают этого. Достаточно проследить последние 4-5 форумов в Санкт-Петербурге и Владивостоке», — сказал Кобяков.

Свои слова он связал с составом участников крупнейших российских экономических форумов последних лет. Несмотря на политические разногласия Москвы и европейских столиц, представители бизнеса из стран ЕС продолжают приезжать на такие мероприятия.

Накануне Кобяков рассказал о высоком интересе к предстоящему Восточному экономическому форуму даже со стороны государств, которые Россия относит к недружественным. По его словам, среди заинтересованных участников есть европейские бизнесмены и компании. ВЭФ-2026 пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.