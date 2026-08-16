Путин: экипаж крейсера «Варяг» совершил подвиг вопреки приказу

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Экипаж крейсера «Варяг» в начале XX века совершил подвиг, несмотря на приказ командования. Многие считали, что команду следует наказать. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на борту ракетного крейсера «Варяг». Его слова транслирует корреспондент «Вести» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«В Адмиралтействе долго решали, что делать с людьми. Нарушили они приказ, и это преступление. Многие считали, что надо их наказать», — резюмировал глава государства.

Напомним, 12 августа в Южно-Сахалинске президент наблюдал за учениями с борта крейсера «Варяг». Он осмотрел судно, посетил храм и музей, а также обратил внимание на картину о подвиге «Варяга» 1904 года.

Адмиралтейство вызвало экипаж крейсера в Санкт-Петербург. Когда военные прибыли, их на вокзале встречали люди. Моряки шли по цветам, которые им бросали в ноги. Это доказывает, что экипаж крейсера совершил настоящий подвиг, подчеркнул Путин.

Ранее KP.RU сообщил, что после посещения крейсера «Варяг» Путин провел совещание, которое касалось безопасности восточных регионов. Глава государства приказал обеспечить безопасность на всех рубежах.