Диесен назвал парадоксом идею ЕС создать свой формат переговоров по Украине Фото: REUTERS.

Идея Франции, Германии и Великобритании создать собственный формат переговоров по Украине выглядит парадоксально. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.

Так он отреагировал на сообщения о планах европейских стран запустить отдельный механизм диалога по украинскому урегулированию. По данным The New York Times, Париж, Берлин и Лондон опасаются, что президент США Дональд Трамп может оставить их за пределами переговорного процесса.

«Европейская государственная политика: их лидеры продолжают бойкотировать дипломатию, но при этом боятся быть отстраненными от будущих переговоров», — написал Диесен.

По информации американского издания, именно опасения потерять влияние на дальнейшее обсуждение конфликта подтолкнули европейские столицы к поиску собственного формата.

Немногим ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что Казахстан неоднократно предлагал свою территорию в качестве площадки для переговоров по Украине. Москва, по его словам, ценит усилия Астаны по содействию урегулированию. В России при этом подчеркивают, что не отказываются от диалога, однако пока не видят условий для быстрого возобновления переговорного процесса.