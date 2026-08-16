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НовостиВ мире16 августа 2026 12:47

Диесен назвал парадоксом идею ЕС создать свой формат переговоров по Украине

Диесен отметил, что ЕС продолжает бойкотировать дипломатию
Марк СОКОЛОВ
Диесен назвал парадоксом идею ЕС создать свой формат переговоров по Украине

Диесен назвал парадоксом идею ЕС создать свой формат переговоров по Украине

Фото: REUTERS.

Идея Франции, Германии и Великобритании создать собственный формат переговоров по Украине выглядит парадоксально. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.

Так он отреагировал на сообщения о планах европейских стран запустить отдельный механизм диалога по украинскому урегулированию. По данным The New York Times, Париж, Берлин и Лондон опасаются, что президент США Дональд Трамп может оставить их за пределами переговорного процесса.

«Европейская государственная политика: их лидеры продолжают бойкотировать дипломатию, но при этом боятся быть отстраненными от будущих переговоров», — написал Диесен.

По информации американского издания, именно опасения потерять влияние на дальнейшее обсуждение конфликта подтолкнули европейские столицы к поиску собственного формата.

Немногим ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что Казахстан неоднократно предлагал свою территорию в качестве площадки для переговоров по Украине. Москва, по его словам, ценит усилия Астаны по содействию урегулированию. В России при этом подчеркивают, что не отказываются от диалога, однако пока не видят условий для быстрого возобновления переговорного процесса.