В ДНР почти 17 часов тушили пожар в гипермаркете «Галактика» Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Горение в атакованном ВСУ гипермаркете «Галактика» в Донецке ликвидировано в 15:10. Огнеборцы боролись с пожаром в течение почти 17 часов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по региону.

«Вчера в 22:32 в результате удара БПЛА загорелся торговый центр в Донецке, сегодня в 02:44 пожар был локализован, а в 15:10 ликвидировано открытое горение», — отмечается в сообщении.

МЧС привлекло 116 сотрудников и 26 единиц техники для ликвидации угрозы. Спасательные работы затруднил риск повторных атак и разрушения здания.

Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим в ночь на 16 августа совершил самую массированную атаку дронов с начала года. Отмечается, что враг хотел поразить гражданскую инфраструктуру регионов РФ.