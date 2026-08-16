Из музея на Сицилии украли картины Антонелло да Мессина Фото: Shutterstock.

Из Регионального музея Мессины на Сицилии похищены несколько картин итальянского художника эпохи Возрождения Антонелло да Мессины. Об этом сообщила директор музея Мариза Меркурио.

«Мы потрясены, это большая потеря для музея, города, сообщества и мира искусства», — говорится в сообщении от источника.

Кража произошла в субботу вечером. Злоумышленники обошли сигнализацию и вынесли три деревянные панели Полиптиха Святого Григория и двустороннюю картину с Мадонной и Христом из бронированной витрины. Причем похищенное является одними из наиболее важными и известными работами Мессины.

Ранее KP.RU сообщил, что карабинеры нашли картины через год после кражи из музея Fondazione Magnani Rocca. Сейчас объекты искусств находятся под охраной властей.