Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире16 августа 2026 13:23

Из музея на Сицилии украли картины Антонелло да Мессина

Руководство музея на Сицилии рассказало, что кража произошла в субботу, 15 августа, вечером
Людмила МИТРОХИНА
Из музея на Сицилии украли картины Антонелло да Мессина

Из музея на Сицилии украли картины Антонелло да Мессина

Фото: Shutterstock.

Из Регионального музея Мессины на Сицилии похищены несколько картин итальянского художника эпохи Возрождения Антонелло да Мессины. Об этом сообщила директор музея Мариза Меркурио.

«Мы потрясены, это большая потеря для музея, города, сообщества и мира искусства», — говорится в сообщении от источника.

Кража произошла в субботу вечером. Злоумышленники обошли сигнализацию и вынесли три деревянные панели Полиптиха Святого Григория и двустороннюю картину с Мадонной и Христом из бронированной витрины. Причем похищенное является одними из наиболее важными и известными работами Мессины.

Ранее KP.RU сообщил, что карабинеры нашли картины через год после кражи из музея Fondazione Magnani Rocca. Сейчас объекты искусств находятся под охраной властей.