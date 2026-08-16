Китаю может грозить кризис: подробности

Китаю может грозить кризис Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Foreign Affairs предупреждает о глобальном кризисе из-за перепроизводства в Китае. Пекин наращивает экспорт быстрее мировой торговли, но растущие барьеры и снижение спроса могут привести к накоплению избыточных товаров.

«Пекин, по оценке FA, перерос свою экономическую модель: китайская экономика стала слишком большой, чтобы продолжать наращивать экспорт в несколько раз быстрее мировой экономики и находить рынки сбыта», — отмечается в публикации.

Издание уточняет, что это может ударить по "экспортной машине КНР" и спровоцировать новый глобальный кризис. В 2025 году торговый профицит Китая достиг почти $1,2 трлн, что в три раза превысило рост мировой торговли товарами.

Китай занимает около 30% мирового промышленного производства и может увеличить этот показатель до 45% к 2030 году, согласно докладу ООН. При этом экономическая стратегия Китая направлена на дальнейший рост, несмотря на риск кризиса из-за перепроизводства. Компании снижают цены и работают с минимальной маржой. А государство поддерживает убыточный бизнес, чтобы не допустить волну сокращений.

Ранее KP.RU сообщил, что сразу несколько китайских автокомпаний находятся в десятке автогигантов. Речь идет о BYD, Geely и Chery.