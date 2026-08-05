Три китайский компании оказались в первой десятке мировых автогигантов: о каких брендах речь

BYD, Geely и Chery оказались в первой десятке мировых автогигантов. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Ассоциация легковых автомобилей Китая (CPCA) обновила мировой рейтинг крупнейших автопроизводителей, который базируется на данных о рыночных долях компаний по итогам первого полугодия 2026 года.

Как сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили», генеральный секретарь организации Цуй Дуншу отметил, что в десятку лидеров вошли сразу три китайских бренда.

Наивысшую позицию среди них заняла BYD, расположившись на шестом месте с долей 4,8%. Следом, на седьмой строчке, оказалась Geely с показателем 4,6%. Замкнула девятку Chery, чья доля рынка составила 4,1%.

Первая тройка осталась без изменений: японская Toyota уверенно удерживает лидерство с 11% рынка. Второе место принадлежит немецкому Volkswagen (8,1%), а третье — южнокорейскому альянсу Kia Hyundai (7,6%).

Далее в рейтинге расположились европейский Stellantis (6%), французско-японский альянс Renault Nissan (5,4%), американская General Motors (4,5%) — на восьмом месте, а на девятой позиции с Chery разделила результат Ford с теми же 4,1%.

BYD, несмотря на впечатляющие июльские показатели (около 420 тысяч проданных машин, что на 22% больше, чем в июле 2025 года), столкнулась с серьезными трудностями в первом полугодии. Тем не менее в компании рассчитывают, что вторые шесть месяцев года позволят компенсировать отставание и станут новой точкой роста.

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