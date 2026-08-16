Абхазия столкнулась с трудностями из-за решения Грузии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Грузия прекратила поставки бензина в Абхазию из-за негативной реакции оппозиции, сообщает журнал Business Media. Ранее компания Repsol заявила о прекращении поставок топлива посреднику Solidus, который поставлял его в Абхазию с разрешения правительства Грузии, отмечается в сообщении от грузинских источников.

«Причиной решения Repsol стала негативная реакция значительной части общественности и оппозиционных партий», — предаётся в сообщении.

При этом глава Solidus Георгий Арвеладзе подтвердил сотрудничество с абхазскими бизнесменами для грузино-абхазского примирения. Поставлено 400 тонн бензина. Также премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе отметил, что Тбилиси продолжает поставлять бензин Абхазии, чтобы не допустить дефицита в регионе.

Ранее KP.RU рассказал, как разворачивается ситуация с бензином в регионах России. Российский премьер Александр Новак отметил, что точечно напряженность сохраняется.