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НовостиОбщество16 августа 2026 14:08

IT-эксперт Зыков назвал ложной информацию о массовом сбое iPhone в России

IT-эксперт заявил, что в России наблюдаются единичные случаи сбоев iPhone среди пользователей
Мария МАМАЕВА
IT-эксперт Зыков назвал ложной информацию о массовом сбое iPhone в России

IT-эксперт Зыков назвал ложной информацию о массовом сбое iPhone в России

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Сообщения о массовом сбое iPhone в России являются ложными, наблюдаются единичные случаи. Об этом в беседе с РИА Новости заявил IT-эксперт Владимир Зыков.

«Я бы пока не называл происходящее массовым багом. Скорее мы имеем дело с редким, но очень тяжелым сбоем, причины которого еще предстоит установить», - отметил он.

Ранее стало известно, что некоторые россияне столкнулись с проблемами с iPhone после нового обновления iOS 26.6. Телефоны пользователей якобы перестают функционировать и реагировать на установленный пароль. При этом. по словам Зыкова, в поддержке компании Apple не фиксировали жалобы после нового обновления.

Ранее KP.RU сообщал, что россияне стали все меньше хотеть приобретать iPhone из-за проблем с российскими приложениями. Владельцы смартфонов столкнулись с проблемами с уведомлениями и обновлением программ на технике Apple.