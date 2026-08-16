ВС РФ атакуют только военную инфраструктуру и объекты ВСУ Фото: REUTERS.

В Черном море восточнее Одессы потоплен сухогруз с украинским вооружением. Об этом говорится в сообщении от Минобороны России.

«В акватории Черного моря восточнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший на Украину западное вооружение», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Нужно отметить, что российские войска нанесли массированный удар по ВПК Украины в последние сутки. Причем это признали даже на Западе. ВС РФ атакуют только военную инфраструктуру и объекты ВСУ, нанося удары точечно, тщательно выбирая цели для ударов. Атаки происходят в ответ на террористические действия киевского режима в российских регионах. ВСУ пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру российских регионов и Москвы.