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НовостиОбщество16 августа 2026 15:03

Умер Леонид Рудой, народный артист России

Народный артист России Леонид Рудой умер в возрасте 80 лет
Людмила МИТРОХИНА
Актер Леонид Рудой. Фото: Министерство культуры Вологодской области

Актер Леонид Рудой. Фото: Министерство культуры Вологодской области

Умер Леонид Рудой, народный артист России. Об этом сообщили в Министерстве культуры Вологодской области.

«В памяти зрителей Леонид Рудой навсегда останется тонким психологом, мастером перевоплощения, которому под силу и драматический, и комедийный материал», — говорится в сообщении министерства в соцсети «ВКонтакте».

Актёр посвятил большую часть карьеры Вологодскому драматическому театру, сыграв более 100 ролей. О времени прощания с почившим будет объявлено дополнительно. Причина смерти актёра не раскрывается. Также пока родственники артиста не выходили на связь и не рассказывали подробности церемонии прощания.

Ранее KP.RU сообщил, что скончался актёр Николай Кучин. Он был широко известен по сериалу «Каменская». Артист скончался в возрасте 73 лет.