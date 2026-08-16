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НовостиПолитика16 августа 2026 16:29

ВС РФ ударили по цеху морских дронов и стоянке военных судов ВСУ

ВС РФ поразили военную инфраструктуру в Одесской области
Людмила МИТРОХИНА
ВС РФ ударили по цеху морских дронов и стоянке военных судов ВСУ

ВС РФ ударили по цеху морских дронов и стоянке военных судов ВСУ

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные поразили цех в Одесской области, где изготавливали безэкипажные катера для ударов по российским городам, судам в Черном море и инфраструктуре. Об этом сообщили в Минобороны.

Также подчеркивается, что российские военные поразили ВПК не только в Одесской области, но и в населенном пункте Вилково и Белгороде-Днестровске. Российские военные поразили боевой склад, где хранились комплектующие для морских дронов, топливные резервуары, а также НПЗ.

Ранее KP.RU сообщил, что российские военные поразили сухогруз в Одессе, который перевозил западное оружие для ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что всегда наносят удар только по военным объектам. А украинские военные используют порты в Одессе, как круглосуточный путь доставки вооружения.