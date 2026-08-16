«Будет каскадный эффект»: стало известно, чем для Украины грозит приостановка работы комбината ArcelorMittal

Стало известно, чем для Украины грозит приостановка работы комбината ArcelorMittal Фото: REUTERS.

Комбинат ArcelorMittal на Украине может перейти на минимальный режим работы, сохранив горнорудное производство и сократив металлургическую переработку в среднесрочной перспективе. Об этом рассказал заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик в интервью ТАСС.

Эксперт прогнозирует частичную остановку производства до минимального уровня с сохранением горнорудного сегмента и сокращением металлургической переработки в среднесрочной перспективе.

«Особенную ценность имеет комплексный характер производственного цикла, который объединяет добычу железной руды, обогащение, коксохимию, сталеплавильное и прокатное производство. Поэтому нарушение работы одного звена способно создавать каскадный эффект для всей цепочки», — пишет агентство со слов Новика.

Ранее KP.RU сообщил, что российские военные нанесли массированный удар по ВПК Украины в ночь на 16 августа. Киевские власти пока не прокомментировали случившееся, однако комбинат ArcelorMittal объявил о частичном прекращении деятельности.