Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2026 16:44

Умер Феликс Медведев, журналист и телеведущий

Феликс Медведев умер в возрасте 85 лет
Людмила МИТРОХИНА
Феликс Медведев

Феликс Медведев

Фото: Соцсети.

Умер Феликс Медведев, писатель и журналист. Он скончался 14 августа из-за продолжительной болезни. Об этом сообщили ТАСС в его семье. Отмечается, что Медведеву было на момент смерти было 85 лет.

«Скончался 14 августа после продолжительной болезни», — говорится в сообщении от источника.

Также в семье журналиста рассказали, где и когда пройдет прощание. Родственники говорят, что мероприятие запланировано на 19 августа. Оно состоится в 12:30 в ритуальном зале №2 по адресу: ул. Маршала Тимошенко, 25.

Ранее KP.RU сообщил, что стало известно о смерти журналиста Аиды Левановой. Девушка умерла в возрасте 36 лет. Она скончалась из-за агрессивной формы лимфомы. Репортер больше года отчаянно боролась с редкой формой рака, но болезнь оказалась сильнее.