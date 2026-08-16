Умер Феликс Медведев, журналист и телеведущий

Феликс Медведев Фото: Соцсети.

Умер Феликс Медведев, писатель и журналист. Он скончался 14 августа из-за продолжительной болезни. Об этом сообщили ТАСС в его семье. Отмечается, что Медведеву было на момент смерти было 85 лет.

«Скончался 14 августа после продолжительной болезни», — говорится в сообщении от источника.

Также в семье журналиста рассказали, где и когда пройдет прощание. Родственники говорят, что мероприятие запланировано на 19 августа. Оно состоится в 12:30 в ритуальном зале №2 по адресу: ул. Маршала Тимошенко, 25.

Ранее KP.RU сообщил, что стало известно о смерти журналиста Аиды Левановой. Девушка умерла в возрасте 36 лет. Она скончалась из-за агрессивной формы лимфомы. Репортер больше года отчаянно боролась с редкой формой рака, но болезнь оказалась сильнее.