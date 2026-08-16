Умерла Сусанна Бенцианова, заслуженный работник культуры РФ. Фото: Oncewaslost1/Shutterstock/Fotodom

Умерла заслуженный работник культуры РФ Сусанна Бенцианова. Она ушла из жизни на 94-м году, проработав в театре более 60 лет. Об этом Большой театр сообщил в Telegram-канале.

Прощание с Бенциановой состоится 18 августа в центре ритуального обслуживания на Савеловском проезде, 10.

«Она родилась в год основания газеты "Советский артист" — многотиражной газеты Большого театра (впоследствии переименованной в "Большой театр"), и этому изданию ей было суждено посвятить всю жизнь», — говорится в сообщении.

Журналистскую карьеру Бенцианова начала в 1956 году, за год до окончания театроведческого факультета ГИТИСа. В разное время она была литературным сотрудником и главным выпускающим редактором, а также готовила репортажи с гастролей, портретные очерки об артистах и статьи о новых постановках.

Бенцианова была удостоена звания заслуженного работника культуры РФ в 1996 году, а также награждена премией Попечительского совета Большого театра в 2006 и 2013 годах.

Ранее в возрасте 85 лет скончался писатель и журналист Феликс Медведев.