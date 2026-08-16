В России хотят продлить работу детсадов и начальных школ: что известно

В Госдуме хотят продлить работу детских садов до 20:00 Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В России предложили обязать муниципальные детские сады создавать вечерние группы, чтобы дети могли оставаться под присмотром до 20:00. С инициативой выступил депутат Госдумы Каплан Панеш.

"Я предлагаю законодательно обязать все муниципальные детские сады и начальные школы создать вечерние группы и группы продленного дня, чтобы дети могли находиться под присмотром до 20:00", - сказал он для РИА Новости.

Панеш отметил, что сейчас большинство российских детских садов работают до 19:00. По его словам, из-за этого родители вынуждены отпрашиваться с работы или выбирать между карьерой и уходом за ребенком.

Депутат предложил предусмотреть дополнительное финансирование из федерального бюджета на содержание вечерних групп и оплату труда педагогов. Он считает, что родители не должны выбирать между работой и заботой о ребенке.

Ранее KP.RU сообщал, что в России хотят полностью отменить проценты по ипотечным кредитам для семей, в которых воспитываются четыре и более детей. Депутат Госдумы Сергей Миронов добавил, мера могла бы существенно облегчить многодетным семьям решение жилищного вопроса.