Сеуту захлестнула волна уличных протестов мигрантов: они выдвинули свои требования

Около 200 мигрантов из Марокко протестуют в Сеуте с требованием убежища Фото: REUTERS.

В испанском анклаве Сеута нелегальные мигранты из Марокко устроили протестную акцию. Об этом пишет агентство EFE.

«В это воскресенье около 200 мигрантов, проживающих в стихийном лагере на пляже Трамполин в Сеуте, устроили акцию, громко требуя предоставления убежища», — говорится в материале.

По словам журналиста телеканала RTVE Хесуса Наварро, у пляжа дежурят полицейские.

В ночь на 31 июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно пересекли границу испанской Сеуты — это стало одним из самых серьезных пограничных кризисов в истории Евросоюза.

Как ранее отметил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, нелегалы направляются в испанский анклав Сеута, чтобы на месте «отблагодарить» председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за политику ЕС в отношении мигрантов.