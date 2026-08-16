Аналитик Мартьянов: РФ перешла к прагматичной торговле, сохраняя рычаги давления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Москва перешла к прагматичной модели внешнеторговых отношений. При этом Россия игнорирует антироссийскую риторику Запада и сохраняет инструменты воздействия на европейский рынок. Об этом сообщил военный аналитик из США Андрей Мартьянов, комментируя заявление российского лидера Владимира Путина о захвате судов.

«Называть российские суда "теневым флотом" — полная чушь. Это стандартная практика использования флагов третьих стран. Россия может остановить все морские перевозки в Европу... Есть что предложить? Тогда приходите. Нет? Тогда пока-пока, идите к черту», — сказал Мартьянов в эфире YouTube-канала.

Как подчеркнул Мартьянов, Запад больше не вызывает у России ничего, кроме презрения и отвращения. По его словам, прежнего восхищения не осталось, и причина этому — антироссийский курс.

Ранее российский глава назвал пиратством и разбоем попытки Запада препятствовать проходу судов России.