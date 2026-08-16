Сербы провели автопробег в поддержу России после визита Зеленского

Владимир Зеленский и президент Сербии Александр Вучич Фото: REUTERS.

Автопробег в поддержку России и против недавнего визита Владимира Зеленского в Сербию завершился у здания посольства РФ в Белграде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Несколько десятков автомобилей и мотоциклов с флагами России и Сербии проехали по центральным улицам Белграда. Полиция не препятствовала проведению акции.

"Идея возникла сразу после приема фюрера Зеленского в Белграде. Мы собрались, чтобы показать, что есть еще сербы, которые выступают против", - сказал один из организаторов мероприятия Марко Радулович.

Радулович добавил, что Сербии не следует стремиться к вступлению в Евросоюз. Он назвал прием Зеленского на фоне продолжающегося конфликта позором.

Ранее Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика не встала на сторону Украины против России после визита Зеленского. Политик напомнил, что страна по-прежнему не присоединилась к антироссийским санкциям.