Трамп поручил сократить военные учения США и Южной Кореи из-за КНДР

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп распорядился уменьшить масштаб совместных военных учений Вашингтона и Сеула, заявив, что они могут восприниматься КНДР как "враждебный сигнал".

Глава Белого дома отметил, что поддерживает хорошие отношения с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Он выразил недовольство тем, что США на протяжении длительного времени участвуют в совместных маневрах с Южной Кореей.

"Учитывая, что отменить их уже слишком поздно, я поручил военному министру Питу Хегсету существенно сократить масштабы совместных военных учений!" - написал он в Truth Social.

Трамп уточнил, что учения требуют значительных расходов, причем основная финансовая нагрузка ложится на Вашингтон. Лидер считает, что они создают напряженность в отношениях с Пхеньяном.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил КНДР начать прямой диалог о полноценном мире. Он хочет сформировать многоуровневую систему безопасности, которая могла бы способствовать предотвращению новых обострений.