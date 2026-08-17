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НовостиВ мире17 августа 2026 0:24

Более четырех миллионов баррелей в день: в Ормузе действует тайный нефтяной транзит

Bloomberg: нефтяные экспортеры наладили тайные перевозки через Ормуз
Мария ПАНЮТИНА
Нефтяные экспортеры наладили тайные перевозки через Ормуз

Нефтяные экспортеры наладили тайные перевозки через Ормуз

Фото: REUTERS.

Ближневосточные экспортеры нефти организовали скрытые поставки сырья через Ормузский пролив, используя схему "челночной" транспортировки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Танкеры проходят акваторию с отключенными транспондерами, а затем перегружают нефть на крупные суда в Оманском заливе. По данным агентства, объем таких перевозок уже превышает четыре млн баррелей в сутки.

Аналитики считают, что эти поставки позволяют удерживать стоимость нефти марки Brent на уровне 80-90 долларов за баррель. Схема используется уже несколько месяцев. Сырье таким способом вывозят из ОАЭ, Ирака, Катара и Кувейта.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ормузском проливе после атаки на судно разлилась нефть. Нефтяное пятно размером с 40 тысяч футбольных полей уже достигло берегов острова Кешм. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багеи отметил, что ущерб от разлива насчитывается в триллионы долларов.