Семья проехала 100 километров с умершим сыном на заднем сиденье

В Италии родители ехали в авто с умершим сыном Фото: REUTERS.

В Италии семейная поездка по автомагистрали обернулась трагедией. Родители долго не замечали, что их 31-летний сын умер на заднем сиденье автомобиля. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, семья из трех человек ехала по трассе в сторону Турина. Сын расположился на заднем сиденье. Мужчина не подавал признаков жизни, однако родители решили, что он просто отдыхает во время поездки.

Спустя некоторое время родители попытались обратиться к сыну, но ответа не последовало. Остановив автомобиль, они обнаружили, что у мужчины отсутствует пульс, и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Супруги рассказали, что после того, как сын в последний раз произнес слова, они успели проехать 100 километров. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Известно, что у мужчины были небольшие проблемы с сердцем.

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