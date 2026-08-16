Косачев: ЕС поддерживает национализм на Украине молчанием героизации Коновальца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Европа сознательно закрывает глаза на прославление главы ОУН* Евгения Коновальца, чтобы не ослаблять националистический курс Украины. Об этом заявил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Известиями».

«... Потому что и Коновалец, и Бандера, и Шухевич были носителями лозунга "Украина для украинцев", подавления прав и свобод всех других народов и национальностей на территории Украины в любых ее пределах», — сказал Косачев.

Хотя риторика может показаться оскорбительной для поляков и евреев, ее основной мишенью являются россияне, считает Косачев. Он напомнил, что русскоязычных на Украине неизмеримо больше, чем любого другого национального меньшинства.

Он также подчеркнул, что главный способ борьбы с прославлением бандеровщины в стране — популяризация архивов и подлинные исторические факты.

Накануне KP.RU подробно рассказал о процессе перезахоронения лидера ОУН* в Киеве.

* — Организация признана экстремистской и запрещена в России.