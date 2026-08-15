Гробу с остатками Коновальца устроили торжественную встречу в Ужгороде с красной дорожкой, почетным караулом и речами чиновников. Фото: СМИ Украины.

Знаете ли вы Зеленского? Нет, вы не знаете Зеленского. Зеленский хитрый – он вас продаст, потом купит, а затем продаст еще раз, но уже дороже. И история с перезахоронением так называемого полковника Евгена Коновальца лишний раз это доказывает. «Просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский сумел устроить все так, чтобы и сам, как паршивая овца, остаться целым, и чтобы волки-бандеровцы были сыты.

Перезахоронение Евгения Коновальца на Украине

После перезахоронения одного из главарей ОУН* Андрея Мельника украинский «просрочка» Зеленский торжественно пообещал, практически поклялся в том, что на Национальном мемориальном военном кладбище рядышком с этим ублюдком лягут еще два отборных выродка – тот самый Евген Коновалец и сам Степан Бандера, проживший последние годы под псевдонимом «Сопля» и похороненный в Мюнхене. Но «просрочка» Зеленский очень трепетно относится к своим здоровью и жизни. Он не мог не понимать, что еще одна торжественная церемония на мемориале, на которой он будет вместе со своими ближайшими подельниками, может стать удобной мишенью для российских ракет.

На Украину вернули тело националиста Андрея Мельника, который в свое время письменно просился в соратники к Гитлеру в «крестовом походе против большевистского варварства». Фото: Соцсети Владимира Зеленского.

И в этот раз Киевом была разыграна достаточно хитрая комбинация. Сначала гробу с остатками Коновальца устроили торжественную встречу в Ужгороде. Там было все – красная дорожка, почетный караул, речи ответственных чиновников. От Офиса президента Украины выступала замглавы ОП Ирина Верещук.

- На родной земле полковника Евгения Коновальца встречали со всеми государственными и воинскими почестями, - заявила потом чиновница.

Евгений Коновалец в 1936 году. Фото: ru.wikipedia.org.

Сатанинский шабаш в Киеве в честь Коновальца

А вот в Киеве, куда гроб с Коновальцем привезли вчера, участниками акции стали совсем другие персонажи. Командир Третьего армейского корпуса (создан на базе запрещённого нацистского «Азова»*) Андрей Билецкий** устроил поздним вечером «містерію» в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви УГКЦ. Буквально в первую ночь после перемещения гроба с остатками Коновальца на Украину.

Гроб Коновальца доставили к собору на отреставрированном военными бронеавтомобиле Austin начала 20-го века, к которому присоединили старинную трехдюймовую пушку 1917 года из вооружения «армии УНР», взятую из какого-то музея. Билецкий двинул речь, настолько же тупую, сколь и пафосную. Припомнил все мнимые победы, пожаловался, что ни одному из предыдущих поколений украинцев не удалось добиться поставленных целей, и теперь это должны сделать украинцы «поколения Майдана». А вокруг в это время бесновались вооруженные до зубов бандеровцы с факелами.

Все это действо представляло собой какую-то буквально адскую смесь между сатанинскими шабашами, нацистскими слетами и факельными шествиями. Зрелище было явно не для слабонервных. Впрочем, случайных участников на данном мероприятии и не предусматривалось.

Гроб с Коновальцем. Фото: x.com/APUkraine.

Что делал хитрый Зеленский в день перезахоронения нациста Коновальца

А потом гроб с останками Коновальца отвезли на кладбище Национального мемориала и опустили в могилу на болоте. Но на эту церемонию уже никто из руководства страны не поехал. Дураков нет рядом с Коновальцем и Мельником ложиться, если что. А хитрый Зеленский в этот день стрелял из лука, выжимал штангу и играл в настольный теннис в Ивано-Франковске. Словом, вел себя максимально жизнеутверждающе, не проникаясь «величием» момента.

В общем, военные и государственные почести отдали заранее, еще на границе Украины, а вот в Киеве предпочли не рисковать. И все действо провели ночью, также, чтобы избежать риска.

Интересно, что у Зеленского придумают на перезахоронение Бандеры, чтобы и его обезопасить, и уважение оказать.

* - террористическая и экстремисткая организация, запрещенная в РФ.

** - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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