Знаете ли вы Зеленского? Нет, вы не знаете Зеленского. Зеленский хитрый – он вас продаст, потом купит, а затем продаст еще раз, но уже дороже. И история с перезахоронением так называемого полковника Евгена Коновальца лишний раз это доказывает. «Просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский сумел устроить все так, чтобы и сам, как паршивая овца, остаться целым, и чтобы волки-бандеровцы были сыты.
После перезахоронения одного из главарей ОУН* Андрея Мельника украинский «просрочка» Зеленский торжественно пообещал, практически поклялся в том, что на Национальном мемориальном военном кладбище рядышком с этим ублюдком лягут еще два отборных выродка – тот самый Евген Коновалец и сам Степан Бандера, проживший последние годы под псевдонимом «Сопля» и похороненный в Мюнхене. Но «просрочка» Зеленский очень трепетно относится к своим здоровью и жизни. Он не мог не понимать, что еще одна торжественная церемония на мемориале, на которой он будет вместе со своими ближайшими подельниками, может стать удобной мишенью для российских ракет.
И в этот раз Киевом была разыграна достаточно хитрая комбинация. Сначала гробу с остатками Коновальца устроили торжественную встречу в Ужгороде. Там было все – красная дорожка, почетный караул, речи ответственных чиновников. От Офиса президента Украины выступала замглавы ОП Ирина Верещук.
- На родной земле полковника Евгения Коновальца встречали со всеми государственными и воинскими почестями, - заявила потом чиновница.
Фото: ru.wikipedia.org.
А вот в Киеве, куда гроб с Коновальцем привезли вчера, участниками акции стали совсем другие персонажи. Командир Третьего армейского корпуса (создан на базе запрещённого нацистского «Азова»*) Андрей Билецкий** устроил поздним вечером «містерію» в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви УГКЦ. Буквально в первую ночь после перемещения гроба с остатками Коновальца на Украину.
Гроб Коновальца доставили к собору на отреставрированном военными бронеавтомобиле Austin начала 20-го века, к которому присоединили старинную трехдюймовую пушку 1917 года из вооружения «армии УНР», взятую из какого-то музея. Билецкий двинул речь, настолько же тупую, сколь и пафосную. Припомнил все мнимые победы, пожаловался, что ни одному из предыдущих поколений украинцев не удалось добиться поставленных целей, и теперь это должны сделать украинцы «поколения Майдана». А вокруг в это время бесновались вооруженные до зубов бандеровцы с факелами.
Все это действо представляло собой какую-то буквально адскую смесь между сатанинскими шабашами, нацистскими слетами и факельными шествиями. Зрелище было явно не для слабонервных. Впрочем, случайных участников на данном мероприятии и не предусматривалось.
А потом гроб с останками Коновальца отвезли на кладбище Национального мемориала и опустили в могилу на болоте. Но на эту церемонию уже никто из руководства страны не поехал. Дураков нет рядом с Коновальцем и Мельником ложиться, если что. А хитрый Зеленский в этот день стрелял из лука, выжимал штангу и играл в настольный теннис в Ивано-Франковске. Словом, вел себя максимально жизнеутверждающе, не проникаясь «величием» момента.
В общем, военные и государственные почести отдали заранее, еще на границе Украины, а вот в Киеве предпочли не рисковать. И все действо провели ночью, также, чтобы избежать риска.
Интересно, что у Зеленского придумают на перезахоронение Бандеры, чтобы и его обезопасить, и уважение оказать.
* - террористическая и экстремисткая организация, запрещенная в РФ.
** - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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